ПВО Украины эффективна на 74% – Сырский

По словам Главнокомандующего ВСУ, Россия увеличила количество воздушных атак в 1,3 раза за месяц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что противовоздушная оборона Украины демонстрирует эффективность на уровне около 74%, но необходимо усилить защиту тыловой энергетики, критической инфраструктуры и логистики.

По его словам, за последний месяц Россия увеличила количество средств воздушного нападения в 1,3 раза, что создает новые вызовы для Украины.

«Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, мы должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики», — отметил Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.