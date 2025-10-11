ППО України ефективна на 74% – Сирський

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Росія збільшила кількість повітряних атак у 1,3 раза за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%, але необхідно посилити захист тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики.

За його словами, за останній місяць Росія збільшила кількість засобів повітряного нападу в 1,3 раза, що створює нові виклики для України.

«Попереду нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», — зазначив Сирський.

