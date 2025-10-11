В Дии временно приостановят услуги по техпаспорту и перерегистрации авто

Приостановка связана с изменением тарифов на бланки.

Фото: fmz.org.ua

С 13 октября в приложении Дия временно будут недоступны услуги по замене техпаспорта, покупке или продаже автомобиля из-за изменения тарифов на бланки. Об этом сообщили в Дии.

Сервисному центру МВД нужно время для подготовки к новым условиям, которые повлияют на стоимость замены техпаспорта и перерегистрации транспортных средств.

Услуги возобновят через несколько дней, после чего водители снова смогут воспользоваться ими в несколько кликов.

«Как только будет «зеленый свет», обязательно сообщим», — отметили в Дии.

