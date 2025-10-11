У Дії тимчасово призупинять послуги з техпаспортом та перереєстрацією авто

Призупинка пов’язана зі зміною тарифів на бланки.

Фото: fmz.org.ua

З 13 жовтня у застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги із заміни техпаспорта, купівлі чи продажу автомобіля через зміну тарифів на бланки. Про це повідомили в Дії.

Сервісному центру МВС потрібен час для підготовки до нових умов, що вплинуть на вартість заміни техпаспорта та перереєстрації транспортних засобів.

Послуги відновлять за кілька днів, після чого водії знову зможуть скористатися ними в кілька кліків.

«Щойно буде «зелене світло», обов’язково повідомимо», — зазначили в Дії.

