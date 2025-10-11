Практика судов
Украина и Великобритания будут совместной группой координировать военные проекты

15:57, 11 октября 2025
Страны договорились создать совместную рабочую группу по координации военных проектов в рамках программы LYRA.
Украина и Великобритания договорились о расширении оборонного партнерства, сообщили в Министерстве обороны.

Во время Международного форума оборонных индустрий DFNC3 подписано заявление о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании относительно реализации программы LYRA — партнерства в сфере боевых технологий.

Согласно документу, стороны создают совместную рабочую группу, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA. Ее цель — укрепление обороноспособности Украины и Великобритании через объединение промышленного и научного потенциала обеих стран для разработки, модернизации и масштабирования производства систем вооружения.

Также стороны подписали проектное соглашение о совместном производстве артиллерии.

