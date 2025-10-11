Україна та Велика Британія спільною групою координуватимуть військові проекти

Країни домовилися створити спільну робочу групу для координації військових проектів у межах програми LYRA.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Велика Британія домовилися про розширення оборонного партнерства, повідомили у Міністерстві оборони.

Під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 підписано заяву про наміри між Міністерством оборони України та Державним секретарем з питань оборони Великої Британії щодо реалізації програми LYRA — партнерства у сфері бойових технологій.

Згідно з документом, сторони створюють спільну робочу групу, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA. Її мета — посилення обороноздатності України та Великої Британії через об’єднання промислового і наукового потенціалу обох країн для розробки, модернізації та масштабування виробництва систем озброєння.

Також сторони підписали проектну угоду про спільне виробництво артилерії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.