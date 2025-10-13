Практика судов
Отопительный сезон в Украине могут начать позже запланированного

07:36, 13 октября 2025
Отложить начало отопительного сезона могут для экономии газа.
Отопительный сезон в Украине могут начать позже запланированного
Начало отопительного сезона в Украине, вероятно, будет отложено, чтобы сэкономить газ из-за проблем с его добычей. Об этом рассказал народный депутат и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Он отметил, что из-за недавних ударов по газодобывающей инфраструктуре в Украине возникли трудности с балансом газа. «Газ будут экономить. Соответственно, чем позже начнут отопительный сезон, тем меньше его сожгут. Поэтому во что бы то ни стало будут откладывать начало отопительного сезона», — предупредил Кучеренко.

Обычно местные власти получают разрешение на начало отопительного сезона от правительства, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составляет 8°C или ниже.

Кучеренко подчеркнул, что проблемы с количеством газа могут возникнуть в конце января и в феврале, когда из-за морозов растет ежедневное потребление. «Это будет ежедневная очень тщательная задача для диспетчеров — правильно распределить баланс газа, этот объем газа, ресурс газа, который находится в трубе. Но там могут быть проблемы в какие-то дни, когда будут морозы. И вот в эти дни могут быть ограничения по газу», — пояснил он.

По его словам, ограничение давления газа может привести к недостаточной работе котельных, которые не смогут нагреть теплоноситель, из-за чего температура в домах снизится. Также возможны проблемы с качеством и давлением газа для когенерационных установок, что приведет к срабатыванию автоматики, прекращению генерации электроэнергии и ее недостатку в сетях.

Кучеренко заверил, что ситуация будет находиться под ручным контролем опытных специалистов.

отопление

