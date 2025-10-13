Практика судів
Опалювальний сезон в Україні можуть розпочати пізніше запланованого

07:36, 13 жовтня 2025
Відтермінувати початок опалювального сезону можуть для економії газу.
Початок опалювального сезону в Україні, ймовірно, буде відкладено, щоб заощадити газ через проблеми з його видобутком. Про це розповів народний депутат і колишній міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

Він зазначив, що через нещодавні удари по газовидобувній інфраструктурі в Україні виникли труднощі з балансом газу. «Газ будуть заощаджувати. Відповідно, чим пізніше ввійдуть в опалювальний сезон, тим менше його спалять. Тому правдами й неправдами будуть відсувати початок опалювального сезону», — попередив Кучеренко.

Зазвичай місцева влада отримує дозвіл на початок опалювального сезону від Уряду, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб становить 8°C або нижче.

Кучеренко підкреслив, що проблеми з кількістю газу можуть виникнути наприкінці січня та в лютому, коли через морози зростає щоденне споживання. «Це буде щодобове дуже ретельне завдання для диспетчерів — правильно розподілити баланс газу, цей обсяг газу, ресурс газу, який знаходиться в трубі. Але там можуть бути проблеми в якісь дні, коли морози будуть. І от в ці дні можуть бути обмеження по газу», — пояснив він.

За його словами, обмеження тиску газу може призвести до недостатньої роботи котелень, що не зможуть нагріти теплоносій, через що температура в оселях знизиться. Також можливі проблеми з якістю та тиском газу для когенераційних установок, що призведе до спрацювання автоматики, припинення генерації електроенергії та її нестачі в мережах.

Кучеренко запевнив, що ситуація перебуватиме під ручним контролем досвідчених фахівців.

опалення

