На Закарпатье прокуратура судится за сохранение 527 гектаров уникальных лесов

Прокуратура требует через суд защитить леса от уничтожения.

На Закарпатье прокуратура добивается через суд установления официального охранного статуса для 527 гектаров карпатских пралесов — участков леса, которые не подвергались вмешательству человека и имеют высокую природоохранную ценность.

Тячевская окружная прокуратура подала иски в Закарпатский окружной административный суд против государственного предприятия «Леса Украины», а именно — его филиала «Карпатский лесной офис». Прокуроры требуют признать бездействие предприятия незаконным и обязать его установить на местности границы четырёх объектов природно-заповедного фонда:

«Пралеса Плайского лесничества» — 161,7 га

«Пралеса Нересницкого лесничества» — 128,7 га

«Пралеса Турбатского лесничества» — 136,8 га

«Пралеса и квазипралес Лопуховского лесничества» — 100 га

Общая площадь — более 527 гектаров.

По мнению прокуратуры, отсутствие чётких границ и проектов землеустройства ставит под угрозу охрану этих территорий и сохранение их уникальных экосистем.

Пралеса — это первичные, нетронутые участки леса, которые имеют значительный возраст и никогда не подвергались вмешательству человека.

