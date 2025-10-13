Практика судів
На Закарпатті прокуратура судиться за збереження 527 гектарів унікальних лісів

21:35, 13 жовтня 2025
Прокуратура вимагає через суд захистити праліси від знищення.
На Закарпатті прокуратура судиться за збереження 527 гектарів унікальних лісів
На Закарпатті прокуратура добивається через суд встановлення офіційного охоронного статусу для 527 гектарів карпатських пралісів — ділянок лісу, які не зазнали втручання людини й мають високу природоохоронну цінність.

Тячівська окружна прокуратура подала позови до Закарпатського окружного адміністративного суду проти державного підприємства «Ліси України», а саме — його філії «Карпатський лісовий офіс». Прокурори вимагають визнати бездіяльність підприємства незаконною і зобов’язати його встановити на місцевості межі чотирьох об’єктів природно-заповідного фонду:

«Праліси Плайського лісництва» — 161,7 га

«Праліси Нересницького лісництва» — 128,7 га

«Праліси Турбатського лісництва» — 136,8 га

«Праліси і квазіпраліс Лопухівського лісництва» — 100 га

Загальна площа — понад 527 гектарів.

На думку прокуратури, відсутність чітких меж і проектів землеустрою ставить під загрозу охорону цих територій та збереження їх унікальних екосистем. 

Праліси – це первинні, незаймані ділянки лісу, які мають значний вік та ніколи не зазнавали втручання людини.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

