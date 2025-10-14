В Киеве мужчина избил девушку, которая не была похожа на фото с сайта знакомств

В Киеве мужчина избил девушку и отобрал у нее деньги из-за несоответствия ее внешности с фото на сайте знакомств. Об этом рассказали в прокуратуре.
26-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об избиении. По ее словам, нападающим стал парень, с которым она недавно познакомилась через Интернет. На свидание она пришла домой, где во время встречи возник конфликт.
Как сообщили в полиции, мужчина начал бить девушку по голове пистолетом, а также наносил удары ногами. После этого он отобрал у нее 500 гривен и скрылся.
Оперативники быстро установили личность нападающего. Им оказался 22-летний местный житель, задержанный в квартире его товарища. Во время обыска у него изъяли пневматический пистолет.
По словам задержанного, агрессию вызвало то, что девушка, по его мнению, не отвечала своим фото на сайте знакомств.
Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины – разбой с насилием, опасным для жизни, совершенный в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
