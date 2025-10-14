У Києві чоловік побив дівчину, яка не була схожа на фото із сайту знайомств

Після знайомства онлайн хлопець запросив дівчину до себе, а побачивши невідповідність її зовнішності фото, жорстоко побив і забрав у неї 500 гривень.

Фото: прокуратура

У Києві чоловік побив дівчину та відібрав в неї гроші через невідповідність її зовнішності з фото на сайті знайомств. Про це розповіли у прокуратурі.

26-річна дівчина звернулася до поліції із заявою про побиття. За її словами, нападником став хлопець, з яким вона нещодавно познайомилася через Інтернет. На побачення вона прийшла до нього додому, де під час зустрічі виник конфлікт.

Як повідомили у поліції, чоловік почав бити дівчину по голові пістолетом, а також завдавав удари ногами. Після цього він відібрав у неї 500 гривень та втік.

Оперативники швидко встановили особу нападника. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, якого затримали в квартирі його товариша. Під час обшуку у нього вилучили пневматичний пістолет.

За словами затриманого, агресію викликало те, що дівчина, на його думку, не відповідала своїм фото на сайті знайомств.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України — розбій із насильством, небезпечним для життя, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

