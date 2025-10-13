Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области заместитель командира заставлял военнослужащих укладывать брусчатку и устанавливать памятники на могилах — ГБР

18:20, 13 октября 2025
Офицер использовал подчинённых как рабочую силу для личных нужд и помощи знакомому предпринимателю, пока они получали зарплату за службу.
Во Львовской области заместитель командира заставлял военнослужащих укладывать брусчатку и устанавливать памятники на могилах — ГБР
Во Львовской области разоблачили заместителя командира одной из воинских частей, который вместо службы отправлял военнослужащих укладывать брусчатку, делать ремонт в своем доме и даже устанавливать памятники на могилах. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, заместитель командира «помогал» знакомому предпринимателю, который жаловался на отсутствие рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир «выделил» нескольких военнослужащих, которые фактически работали на предпринимателя.

В течение марта – сентября 2025 года эти военные, получая денежное обеспечение в части, укладывали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области. Работы выполнялись по заказу территориальных громад, с которыми предприниматель заключил договоры.

Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету из-за отсутствия военнослужащих на службе, в настоящее время устанавливается судебно-экономическими экспертизами.

Также установлено, что во время своего отпуска заместитель командира привлек трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области, а также они устанавливали памятники на могилах его родителей.

Кроме того, по предварительной информации, должностное лицо препятствовало выполнению приказа высшего командования о направлении одного из военнослужащих в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части.

Заместителю командира сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военной служебной властью или служебных полномочий.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1 млн грн. Его также отстранили от должности.

