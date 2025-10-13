Практика судів
На Львівщині заступник командира змушував військових класти бруківку та ставити пам’ятники на могилах — ДБР

18:20, 13 жовтня 2025
Офіцер використовував підлеглих як робочу силу для власних потреб і допомоги знайомому підприємцю, поки ті отримували зарплату за службу.
На Львівщині заступник командира змушував військових класти бруківку та ставити пам'ятники на могилах — ДБР
На Львівщині викрили заступника командира однієї з військових частин, який замість служби відправляв військових класти бруківку, робити ремонт у його будинку та навіть встановлювали пам’ятники на могилах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник командира «допомагав» знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир «виділив» кількох військових, які фактично працювали на підприємця.

Упродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.

Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.

Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади.

