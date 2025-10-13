НАГС разъяснило, засчитывается ли работа стажером в прокуратуре в стаж государственной службы

Период оплачиваемой стажировки в органах прокуратуры до 2016 года может быть засчитан в стаж государственной службы.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы опубликовало разъяснение относительно зачисления в стаж государственной службы периода работы стажером в аппарате органов прокуратуры в период с 1 января 1993 года по 15 апреля 2016 года.

Как отмечает НАГС, в соответствии с Законом «О государственной службе» № 889, в стаж государственной службы могут засчитываться периоды работы (службы) на должностях, которые до вступления в силу этого закона приравнивались к государственной службе.

В документе уточняется, что в указанный период стажеры органов прокуратуры проходили стажировку сроком до одного года, получая должностные оклады в соответствии со схемами оплаты труда, утвержденными Кабмином. Таким образом, зачет этого периода в стаж государственной службы возможен при условии, если стажировка осуществлялась на оплачиваемых должностях в структуре органов прокуратуры.

Кроме того, НАГС подчеркнуло, что периоды неоплачиваемой стажировки или прохождения практики без оформления трудовых отношений не могут быть зачтены в стаж государственной службы.

В разъяснении также указано, что после 15 апреля 2016 года, когда вступил в силу новый Закон «О государственной службе», вопросы исчисления стажа регулируются исключительно положениями этого закона и соответствующих подзаконных актов.

