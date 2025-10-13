НАДС роз’яснило, чи зараховується робота стажистом у прокуратурі до стажу державної служби

Період оплачуваного стажування в органах прокуратури до 2016 року може бути зарахований до стажу державної служби.

Національне агентство України з питань державної служби опублікувало роз’яснення щодо зарахування до стажу державної служби періоду роботи стажистом в апараті органів прокуратури у період з 1 січня 1993 року до 15 квітня 2016 року.

Як зазначає НАДС, відповідно до Закону «Про державну службу» № 889, до стажу державної служби можуть зараховуватися періоди роботи (служби) на посадах, які до набрання чинності цим законом прирівнювалися до державної служби.

У документі уточнюється, що у визначений період стажисти органів прокуратури проходили стажування строком до одного року, отримуючи посадові оклади відповідно до схем оплати праці, затверджених Кабміном. Відтак, зарахування цього періоду до стажу державної служби можливе за умови, якщо стажування здійснювалося на оплачуваних посадах у структурі органів прокуратури.

Крім того, НАДС наголосило, що періоди неоплачуваного стажування або проходження практики без оформлення трудових відносин не можуть бути зараховані до стажу державної служби.

У роз’ясненні також вказано, що після 15 квітня 2016 року, коли набрав чинності новий Закон «Про державну службу», питання обчислення стажу регулюється виключно положеннями цього закону та відповідних підзаконних актів.

