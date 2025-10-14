«Жена» за 25000 долларов — на Волыни задержали семью, переправлявшую уклонистов за границу

Схему организовал уроженец Полтавщины вместе с двумя дочерьми.

На Волыни пограничники разоблачили дельцов, которые занимались незаконным переправлением мужчин за границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что схему организовал уроженец Полтавской области вместе с двумя дочерьми.

«Старшая из них имеет инвалидность II группы. Именно с ней “клиенты” заключали фиктивные браки. “Услуга” стоила 25 000 долларов», — заявили в ГПСУ.

В настоящее время злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрениях.

