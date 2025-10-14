Практика судов
«Жена» за 25000 долларов — на Волыни задержали семью, переправлявшую уклонистов за границу

07:54, 14 октября 2025
Схему организовал уроженец Полтавщины вместе с двумя дочерьми.
«Жена» за 25000 долларов — на Волыни задержали семью, переправлявшую уклонистов за границу
На Волыни пограничники разоблачили дельцов, которые занимались незаконным переправлением мужчин за границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что схему организовал уроженец Полтавской области вместе с двумя дочерьми.

«Старшая из них имеет инвалидность II группы. Именно с ней “клиенты” заключали фиктивные браки. “Услуга” стоила 25 000 долларов», — заявили в ГПСУ.

В настоящее время злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрениях.

