«Дружина» за 25000 доларів — на Волині затримали сім’ю, яка переправляла ухилянтів за кордон

Організував схему уродженець Полтавщини разом із двома доньками.

На Волині прикордонники викрили ділків, які займалися незаконним переправленням чоловіків за кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«Старша з них має інвалідність ІІ групи. Саме з нею «клієнти» укладали фіктивні шлюби. «Послуга» коштувала $25 000», - заявили у ДПСУ.

Наразі зловмисників затримано, їм повідомлено про підозри.

