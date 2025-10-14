Практика судів
«Дружина» за 25000 доларів — на Волині затримали сім’ю, яка переправляла ухилянтів за кордон

07:54, 14 жовтня 2025
Організував схему уродженець Полтавщини разом із двома доньками.
«Дружина» за 25000 доларів — на Волині затримали сім’ю, яка переправляла ухилянтів за кордон
На Волині прикордонники викрили ділків, які займалися незаконним переправленням чоловіків за кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що організував схему уродженець Полтавщини разом із двома доньками.

«Старша з них має інвалідність ІІ групи. Саме з нею «клієнти» укладали фіктивні шлюби. «Послуга» коштувала $25 000», - заявили у ДПСУ.

Наразі зловмисників затримано, їм повідомлено про підозри. 

