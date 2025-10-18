В Украине тестируют цифровую процедуру подачи документов для конкурса на межобластные маршруты

Первый электронный конкурс на межобластные маршруты будет объявлен 21 октября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине началось тестирование цифровой процедуры подачи документов для участия в конкурсе на межобластные автобусные маршруты. Сервис будет функционировать в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности. Об этом сообщили во время презентации новой процедуры и технического функционала для перевозчиков, которая состоялась 16 октября.

Первый электронный конкурс будет объявлен 21 октября.

Основные этапы проведения конкурса:

21 октября — объявление конкурса на 43 маршрута (38 объектов конкурса), публикация соответствующего приказа Минразвития;

22 октября – 14 ноября — подача документов для участия через ЕКИС Укртрансбезопасности.

1 декабря — проведение конкурса;

15 декабря — обнародование результатов конкурса.

Тестовую среду конкурса можно найти в разделе «Конкурсы на межобластные автобусные маршруты» по ссылке.

Инструкция по процедуре подачи документов на конкурс доступна по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.