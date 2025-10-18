Практика судів
В Україні тестують цифрову процедуру подачі документів для конкурсу на міжобласні маршрути

15:09, 18 жовтня 2025
Перший електронний конкурс на міжобласні маршрути буде оголошений 21 жовтня.
В Україна розпочалося тестування цифрової процедури подачі документів для конкурсу на міжобласні маршрути. Сервіс функціонуватиме в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки. Про це повідомили під час презентації нової процедури та технічного функціоналу для перевізників, що відбулася 16 жовтня.

Перший електронний конкурс буде оголошений 21 жовтня.

Основні етапи проведення конкурсу:

21 жовтня – оголошення конкурсу на 43 маршрути (38 об’єктів конкурсу), публікація відповідного наказу Мінрозвитку;

22 жовтня – 14 листопада – подача документів для участі через ЄКІС Укртрансбезпеки;

1 грудня – проведення конкурсу;

15 грудня – оприлюднення результатів конкурсу.

Тестове середовище конкурсу можна знайти у розділі «Конкурси на міжобласні автобусні маршрути» за посиланням

Інструкція процедури подачі документів на конкурс за посиланням. 

Стрічка новин

Блоги
Публікації
