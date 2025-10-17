На Закарпатье мужчина тянул собаку мототрактором — полиция расследует инцидент

Собаку удалось спасти.

В селе Фанчиково на Закарпатье местный житель привязал собаку к мототрактору и тащил его по полевой дороге. Инцидент произошел вечером 15 октября и получил огласку после публикаций в социальных сетях. Об этом рассказали в полиции.

Пострадавшего лабрадора забрали небезразличные жители. Они предоставили животному первую помощь и вызвали ветеринара.

Личность правонарушителя установлена. Как сообщает полиция, готовятся материалы для извещения ему о подозрении.

По закону ему грозит до трех лет ограничение или лишение свободы с конфискацией животного.

Напомним, что в Ивано-Франковской области мужчина привязал собаку и тянул за авто и оставил умирать в кювете.

