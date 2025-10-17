На Закарпатті чоловік тягнув собаку мототрактором — поліція розслідує інцидент

Собаку вдалося врятувати.

Фото: Карпатський об'єктив

У селі Фанчиково на Закарпатті місцевий житель прив’язав собаку до мототрактора та тягнув його польовою дорогою. Інцидент стався ввечері 15 жовтня й набув розголосу після публікацій у соціальних мережах. Про це розповіли у поліції.

Постраждалого лабрадора забрали небайдужі мешканці. Вони надали тварині першу допомогу та викликали ветеринара.

Особу правопорушника встановлено. Як повідомляє поліція, готуються матеріали для повідомлення йому про підозру.

Згідно з законом, йому загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині чоловік прив’язав собаку та тягнув за авто і залишив помирати в кюветі.

