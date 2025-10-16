На Івано-Франківщині чоловік прив’язав собаку та тягнув за авто і залишив помирати в кюветі

Чоловіку повідомили про підозру за жорстоке поводження з собакою.

На Івано-Франківщині 60-річному мешканцю Більшівцівської територіальної громади висунуто підозру у жорстокому поводженні з твариною.

За даними ОГП, чоловік прив’язав свого собаку ланцюгом до автомобіля та тягнув його ґрунтовою дорогою за межами населеного пункту. Після того, як виснажена тварина втратила свідомість і впала, підозрюваний відчепив її та залишив у кюветі без надання допомоги.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

