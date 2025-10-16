В Ивано-Франковской области мужчина привязал собаку, тащил за автомобилем и оставил умирать в кювете

Мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с собакой.

В Ивано-Франковской области 60-летнему жителю Бильшовской территориальной общины предъявлено подозрение в жестоком обращении с животным.

По данным ОГП, мужчина привязал свою собаку цепью к автомобилю и тащил ее по грунтовой дороге за пределами населенного пункта. После того, как истощенное животное потеряло сознание и упало, подозреваемый отцепил его и оставил в кювете без оказания помощи.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

