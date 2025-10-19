Зеленский поручил подготовить встречу «коалиции решительных» в Европе

Президент Украины поручил собрать «коалицию решительных» для совместной позиции Европы по войне.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам организовать встречу «коалиции решительных», которая должна состояться в ближайшее время.

«Поручил нашим дипломатам — и уже об этом говорил со многими лидерами — подготовить в ближайшее время встречу коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной», — сказал Зеленский.

