Зеленский поручил подготовить встречу «коалиции решительных» в Европе

16:08, 19 октября 2025
Президент Украины поручил собрать «коалицию решительных» для совместной позиции Европы по войне.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам организовать встречу «коалиции решительных», которая должна состояться в ближайшее время.

«Поручил нашим дипломатам — и уже об этом говорил со многими лидерами — подготовить в ближайшее время встречу коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной», — сказал Зеленский.

