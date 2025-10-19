Зеленський доручив підготувати зустріч «коаліції рішучих» у Європі

Президент України доручив зібрати «коаліцію рішучих» для спільної позиції Європи щодо війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам організувати зустріч «коаліції рішучих», яка має відбутися найближчим часом.

«Доручив нашим дипломатам — і вже про це говорив із багатьма лідерами — готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною», — сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.