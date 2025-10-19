Практика судів
  1. В Україні

Зеленський доручив підготувати зустріч «коаліції рішучих» у Європі

16:08, 19 жовтня 2025
Президент України доручив зібрати «коаліцію рішучих» для спільної позиції Європи щодо війни.
Зеленський доручив підготувати зустріч «коаліції рішучих» у Європі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам організувати зустріч «коаліції рішучих», яка має відбутися найближчим часом.

«Доручив нашим дипломатам — і вже про це говорив із багатьма лідерами — готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною», — сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді