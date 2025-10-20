Практика судов
Когда может начинаться отпуск — в выходной или только в рабочий день

10:14, 20 октября 2025
Большинство отпусков рассчитываются в календарных днях, поэтому начинаться они могут в любой день недели.
Управление инспекционной деятельности в Харьковской области разъяснило порядок расчёта продолжительности отпусков.

Обычно продолжительность отпуска определяется в календарных днях, поэтому его начало или завершение может приходиться на любой день недели — включая выходные и праздничные.

Исключение касается дополнительного отпуска для одного из родителей ребёнка с инвалидностью, инвалидность которого связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, либо для лица, которое его заменяет.

Этот отпуск длится 14 рабочих дней в год и, в отличие от других, может начинаться и заканчиваться только в рабочие дни.

Гоструда отпуск трудовые отношения

