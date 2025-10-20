Когда может начинаться отпуск — в выходной или только в рабочий день

Большинство отпусков рассчитываются в календарных днях, поэтому начинаться они могут в любой день недели.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Харьковской области разъяснило порядок расчёта продолжительности отпусков.

Обычно продолжительность отпуска определяется в календарных днях, поэтому его начало или завершение может приходиться на любой день недели — включая выходные и праздничные.

Исключение касается дополнительного отпуска для одного из родителей ребёнка с инвалидностью, инвалидность которого связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, либо для лица, которое его заменяет.

Этот отпуск длится 14 рабочих дней в год и, в отличие от других, может начинаться и заканчиваться только в рабочие дни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.