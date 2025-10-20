Коли може починатися відпустка — у вихідний чи лише в робочий день

Більшість відпусток обчислюються у календарних днях, тож починатися вони можуть будь-якого дня тижня.

Управління інспекційної діяльності у Харківській області роз’яснило порядок обчислення тривалості відпусток.

Зазвичай тривалість відпустки визначається у календарних днях, тому її початок або завершення може припадати на будь-який день тижня — включно з вихідними чи святковими.

Виняток стосується додаткової відпустки для одного з батьків дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, або для особи, яка її замінює.

Ця відпустка триває 14 робочих днів на рік і, на відміну від інших, може починатися та завершуватися лише у робочі дні.

