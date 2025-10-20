ФЛП переводит деньги между своими счетами — считается ли это доходом

Налоговая объяснила, что перевод средств между собственными предпринимательскими счетами не считается доходом, если налоги с этих сумм уже уплачены.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Тернопольской области объяснило, нужно ли учитывать доход, если физическое лицо-предприниматель переводит средства между своими счетами.

Что считается доходом

Согласно пункту 292.1 Налогового кодекса Украины, доходом ФЛП — плательщика единого налога являются все поступления в денежной (наличной или безналичной), материальной или нематериальной форме.

К таким доходам не относятся пассивные поступления, в частности проценты, дивиденды, роялти, страховые выплаты, гранты, а также средства от продажи движимого или недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

Датой получения дохода считается день фактического поступления денег на счет или дата подписания акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров или услуг.

Как вести учет

ФЛП 1-й и 2-й групп, а также плательщики 3-й группы без НДС ведут учет доходов в произвольной форме, помесячно фиксируя полученные суммы.

ФЛП 3-й группы с НДС используют типовую форму учета, утвержденную Минфином. Вести учет можно как в бумажном, так и в электронном формате, в том числе через электронный кабинет плательщика налогов.

Важно о счетах ФЛП

Согласно Инструкции НБУ №162, физические лица обязаны открывать отдельные счета — для предпринимательской деятельности и для личных нужд.

Использование личных счетов для бизнес-операций запрещено.

Вывод

Если ФЛП получает средства от продажи товаров, работ или услуг, такие суммы включаются в доход в месяце фактического поступления денег на предпринимательский счет.

Однако если предприниматель просто переводит деньги с одного своего предпринимательского счета на другой, то повторно такой перевод не считается доходом, при условии, что налоги с этой суммы уже уплачены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.