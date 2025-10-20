ФОП переказує гроші між своїми рахунками — чи вважається це доходом

Податкова пояснила, що переказ коштів між власними підприємницькими рахунками не вважається доходом, якщо податки з цих сум уже сплачені.

Головне управління ДПС у Тернопільській області пояснило, чи потрібно враховувати дохід, якщо фізична особа-підприємець переказує кошти між своїми рахунками.

Що вважається доходом

Згідно з пунктом 292.1 Податкового кодексу України, доходом ФОП — платника єдиного податку є усі надходження у грошовій (готівковій чи безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

До таких доходів не включаються пасивні надходження, зокрема відсотки, дивіденди, роялті, страхові виплати, гранти, а також кошти від продажу рухомого чи нерухомого майна, що використовується у підприємницькій діяльності.

Датою отримання доходу вважається день фактичного надходження грошей на рахунок або дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів чи послуг.

Як вести облік

ФОП 1-ї та 2-ї груп, а також платники 3-ї групи без ПДВ ведуть облік доходів у довільній формі, помісячно фіксуючи отримані суми.

ФОП 3-ї групи з ПДВ використовують типову форму обліку, затверджену Мінфіном. Вести облік можна як у паперовому, так і в електронному форматі, зокрема через електронний кабінет платника податків.

Важливо про рахунки ФОП

Відповідно до Інструкції НБУ №162, фізичні особи зобов’язані відкривати окремі рахунки — для підприємницької діяльності та для особистих потреб.

Використання особистих рахунків для бізнес-операцій заборонено.

Висновок

Якщо ФОП отримує кошти від продажу товарів, робіт чи послуг, такі суми включаються до доходу у місяці фактичного надходження грошей на підприємницький рахунок.

Втім, якщо підприємець просто переказує гроші з одного свого підприємницького рахунку на інший, то повторно такий переказ не вважається доходом, за умови, що податки з цієї суми вже сплачені.

