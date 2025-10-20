Практика судів
  1. В Україні

ФОП переказує гроші між своїми рахунками — чи вважається це доходом

19:36, 20 жовтня 2025
Податкова пояснила, що переказ коштів між власними підприємницькими рахунками не вважається доходом, якщо податки з цих сум уже сплачені.
ФОП переказує гроші між своїми рахунками — чи вважається це доходом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Тернопільській області пояснило, чи потрібно враховувати дохід, якщо фізична особа-підприємець переказує кошти між своїми рахунками.

Що вважається доходом

Згідно з пунктом 292.1 Податкового кодексу України, доходом ФОП — платника єдиного податку є усі надходження у грошовій (готівковій чи безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

До таких доходів не включаються пасивні надходження, зокрема відсотки, дивіденди, роялті, страхові виплати, гранти, а також кошти від продажу рухомого чи нерухомого майна, що використовується у підприємницькій діяльності.

Датою отримання доходу вважається день фактичного надходження грошей на рахунок або дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів чи послуг.

Як вести облік

ФОП 1-ї та 2-ї груп, а також платники 3-ї групи без ПДВ ведуть облік доходів у довільній формі, помісячно фіксуючи отримані суми.

ФОП 3-ї групи з ПДВ використовують типову форму обліку, затверджену Мінфіном. Вести облік можна як у паперовому, так і в електронному форматі, зокрема через електронний кабінет платника податків.

Важливо про рахунки ФОП

Відповідно до Інструкції НБУ №162, фізичні особи зобов’язані відкривати окремі рахунки — для підприємницької діяльності та для особистих потреб.

Використання особистих рахунків для бізнес-операцій заборонено.

Висновок

Якщо ФОП отримує кошти від продажу товарів, робіт чи послуг, такі суми включаються до доходу у місяці фактичного надходження грошей на підприємницький рахунок.

Втім, якщо підприємець просто переказує гроші з одного свого підприємницького рахунку на інший, то повторно такий переказ не вважається доходом, за умови, що податки з цієї суми вже сплачені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати просять дозволити їм задавати питання і отримувати відповіді від посадовців на пленарному засіданні — зміни до регламенту

До Ради внесли законопроект, яким пропонується окремо передбачити у регламенті право народних депутатів на пленарному засіданні задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі, крім Президента, та отримувати на них відповіді.

НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України