Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве – полицейским Цыганенко и Бабику избрали меру пресечения

По данным следствия, правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, после того как тот распил в машине перечный баллончик.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста двум правоохранителям, которых Государственное бюро расследований подозревает в избиении мужчины возле здания Голосеевского РТЦК.

Как пишет Радио Свобода, подозреваемыми являются Илья Бабик и Дмитрий Цыганенко. По информации СМИ, Бабик будет находиться под домашним арестом до 18 декабря. Такая же мера пресечения избрана и для второго полицейского — Цыганенко.

Прокуратура настаивала именно на таком запобіжном заході, и сторона защиты не возражала, признав его соразмерным на данном этапе досудебного расследования. Адвокат во время заседания заявила, что ее подзащитный кается и искренне сожалеет о содеянном.

По данным Государственного бюро расследований, полицейские нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу, в результате чего потерпевший получил множественные ушибы.

Следствие также установило, что конфликт произошел после того, как потерпевший распылил в автомобиле перцовый баллончик.

Полицейским инкриминируют превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

