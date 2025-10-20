Побиття чоловіка біля ТЦК в Києві – поліцейським Циганенку та Бабіку обрали запобіжний захід

За даними слідства, правоохоронці завдали потерпілому численних ударів по голові та тілу, після того як той розпилив у машині перцевий балончик.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту двом правоохоронцям, яких Державне бюро розслідувань підозрює у побитті чоловіка біля будівлі Голосіївського РТЦК.

Як пише Радіо Свобода, підозрюваними є Ілля Бабік та Дмитро Циганенко. За інформацією ЗМІ Бабік перебуватиме під домашнім арештом до 18 грудня. Такий самий запобіжний захід обрали і для другого поліцейського – Циганенка.

Прокуратура наполягала саме на такому запобіжному заході, і сторона захисту не заперечувала, визнавши його співмірним на цьому етапі досудового розслідування. Адвокатка під час засідання заявила, що її підзахисний кається і щиро шкодує про вчинене.

За даними Державного бюро розслідувань, поліцейські завдали чоловікові численних ударів по голові та тілу, внаслідок чого потерпілий отримав множинні забої.

Слідство також встановило, що конфлікт стався після того, як потерпілий розпилив в автівці перцевий балончик.

Поліцейським інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

