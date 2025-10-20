В Киеве запретили движение по Подольскому мосту с правого берега на левый во время воздушных тревог

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице с 20 октября во время воздушных тревог временно будут ограничивать движение общественного транспорта через Подольский мостовой переход в направлении с правого берега Днепра на левый.
Патрульная полиция указала, что, учитывая решение Совета обороны города Киева, с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого берега на левый будет ограничено во время воздушных тревог для водителей, без уточнения, что только для общественного транспорта.
Для контроля за соблюдением ограничений и безопасного перекрытия движения будут привлекаться экипажи патрульной полиции.
«Учитывая решение Совета обороны города Киева, с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого берега р. Днепр на левый будет ограничено во время воздушных тревог.
Для обеспечения безопасности граждан к перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции.
Призываем водителей отнестись с пониманием к возможным ограничениям, учитывать вероятность объявления воздушной тревоги при планировании маршрутов движения, соблюдать ПДД и режим во время комендантского часа», — заявили в патрульной полиции.
