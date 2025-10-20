В Киеве с 20 октября изменили движение транспорта через Подольский мост во время воздушной тревоги

Изменения касаются пассажирского транспорта, проходящего через Подольский мостовой переход с правого на левый берег Днепра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 20 октября в столице вступил в силу новый порядок движения пассажирского транспорта, который курсирует через Подольский мостовой переход с правого на левый берег Днепра. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Новые правила касаются автобусов №110, №111 и №112, которые во время воздушной тревоги будут курсировать по временным маршрутам — №110-Т, №111-Т и №112-Т. Все они будут объезжать Подольский мост и следовать через Северный мост.

Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам. Маршрут и его номер будут зависеть от того, где находился автобус во время объявления воздушной тревоги.

Если транспорт находился в районе улицы Набережно-Крещатицкой, он будет следовать по альтернативным схемам под номерами №110-Д и №111-Д.

При этом маршруты автобусов, которые движутся с левого на правый берег, остаются без изменений.

В КГГА пассажирам советуют обращать внимание на номер маршрута, поскольку именно он будет определять, по какому алгоритму будет двигаться автобус в период воздушной тревоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.