У Києві з 20 жовтня змінили рух транспорту через Подільський міст під час повітряної тривоги

Зміни стосуються пасажирського транспорту, що проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра.

Із 20 жовтня у столиці набув чинності новий порядок руху пасажирського транспорту, який курсує через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Нові правила стосуються автобусів №110, №111 та №112, які під час повітряної тривоги курсуватимуть за тимчасовими маршрутами — №110-Т, №111-Т і №112-Т. Усі вони оминатимуть Подільський міст і прямуватимуть через Північний міст.

Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами. Маршрут і його номер залежатиме від того, де автобус перебуватиме під час оголошення повітряної тривоги.

Якщо транспорт рухатиметься в районі вулиці Набережно-Хрещатицької, він курсуватиме за альтернативними схемами під номерами №110-Д та №111-Д.

Водночас маршрути автобусів, що їдуть із лівого на правий берег, залишаються без змін.

У КМДА пасажирам радять звертати увагу на номер маршруту, адже саме він визначатиме, за яким алгоритмом рухатиметься автобус у період повітряної тривоги.

