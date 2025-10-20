В Києві заборонили рух Подільським мостом з правого берега на лівий під час повітряних тривог

Обмеження руху у Києві Подільським мостом під час повітряних тривог контролюватиме поліція.

Як писала «Судово-юридична газета», у столиці з 20 жовтня під час повітряних тривог тимчасово обмежуватимуть рух громадського транспорту через Подільський мостовий перехід у напрямку з правого берега Дніпра на лівий.

Патрульна поліція вказала, що ураховуючи рішення Ради оборони міста Києва, з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом з правого берега на лівий буде обмежений під час повітряних тривог для водіїв, без уточнення, що лише для громадського транспорту.

Для контролю за дотриманням обмежень і безпечного перекриття руху залучатимуть екіпажі патрульної поліції.

«Ураховуючи рішення Ради оборони міста Києва, з 20-го жовтня рух Подільським мостовим переходом з правого берега р. Дніпро на лівий буде обмежений під час повітряних тривог.

Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції.

Закликаємо водіїв поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів руху, дотримуватися ПДР та режиму під час комендантської години», - заявили у патрульній поліції.

