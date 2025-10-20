Практика судов
США отказались присоединиться к плану ЕС по «репарационному займу» Украины — Bloomberg

20:29, 20 октября 2025
Как стало известно, США уведомили страны Европы, что пока не присоединятся к плану использования замороженных активов РФ для предоставления Киеву кредита в 140 млрд евро.
США выступили против плана стран G7 по более широкому использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины в виде так называемого «репарационного займа». Причиной своего нежелания Вашингтон назвал риски стабильности финансовых рынков. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что на данный момент они не присоединятся к этой инициативе во время переговоров на полях заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Отмечается, что этот шаг является ударом по ЕС, который пытался привлечь остальные страны G7 к своему плану: использовать замороженные активы центральных банков как залог для получения кредитов на сумму до 140 миллиардов для Украины. Европейская комиссия, исполнительный орган блока, готовит подробный проект механизма, но не опубликует его до того, как лидеры ЕС дадут одобрение — возможно, на саммите в Брюсселе позже на этой неделе.

Один из источников агентства отметил, что США назвали риски для стабильности рынка причиной своего нежелания. Другое — сообщило, что США пока просто не взяли на себя никаких обязательств.

Отказ США совпадает с обновлённой попыткой Белого дома остановить боевые действия в Украине, пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе и объявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште в ближайшее время.

Европейские чиновники выразили разочарование по поводу отхода США от плана именно тогда, когда они уже двигаются вперёд, ведь администрация Трампа ранее призывала ЕС активнее использовать российские средства. Хотя объём активов, удерживаемых в США, незначителен, поддержка США плана ЕС стала бы положительным сигналом для других стран.

Среди стран G7 Великобритания и Канада поддерживают европейскую инициативу, тогда как Япония, как считается, занимает более осторожную позицию, на стороне США.

