США відмовились приєднатися до плану ЄС щодо «репараційної позики» Україні — Bloomberg

Як стало відомо, США повідомили країнам Європи, що поки не приєднаються до плану використання заморожених активів РФ для надання Києву кредиту в 140 млрд євро.

США виступили проти плану країн G7 щодо ширшого використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України у вигляді так званої «репараційної позики». Причиною свого небажання Вашингтон назвав ризики для стабільності фінансових ринків. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє видання, американські посадовці повідомили своїх європейських колег, що наразі вони не приєднаються до цієї ініціативи під час розмов на полях засідання International Monetary Fund у Вашингтоні.

Зазначаєтьься, що цей крок є ударом по ЄС, який намагався залучити решту країн G7 до свого плану: використати заморожені активи центральних банків як забезпечення для залучення кредитів на суму до 140 млрд для України. European Commission, виконавчий орган блоку, готує детальний проект механізму, але не оприлюднить його до того, як лідери ЄС дадуть схвалення — можливо, на саміті у Брюсселі пізніше цього тижня.

Одне з джерел агентства зазначило, що США як причину свого небажання назвали ризики для стабільності ринку. Інше – повідомило, що наразі США просто не взяли на себе жодних зобов'язань.

Відмова США збігається із поновленою спробою Білого дому зупинити бойові дії в Україні, пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні минулого тижня та оголосив про плани зустрітися з Путіним у Будапешті найближчим часом.

Європейські посадовці висловили розчарування через відхід США від плану саме тоді, коли вони вже рухаються вперед, адже адміністрація Трампа раніше закликала ЄС ширше використовувати російські фонди. Хоча обсяг активів, які утримуються у США, є незначним, підтримка США плану ЄС стала б позитивним сигналом для інших країн.

Серед країн G7 Великобританія та Канада підтримують європейську ініціативу, тоді як Японія, як вважається, займає більш обережну позицію, на боці США.

Як відомо, 1 жовтня лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки.

Єврокомісія пояснила механізм репараційної позики Україні.

Також повідомлялося, що деякі члени ЄС не підтримують ідею з репараційним кредитом для України.

«Судово-юридична газета» писала, що механізм «репараційного кредиту» передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть в користування Україні, а де-юре право вимоги (наприклад, у формі безвідсоткових цінних паперів) залишиться у центробанку РФ — повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

