Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

США відмовились приєднатися до плану ЄС щодо «репараційної позики» Україні — Bloomberg

20:29, 20 жовтня 2025
Як стало відомо, США повідомили країнам Європи, що поки не приєднаються до плану використання заморожених активів РФ для надання Києву кредиту в 140 млрд євро.
США відмовились приєднатися до плану ЄС щодо «репараційної позики» Україні — Bloomberg
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США виступили проти плану країн G7 щодо ширшого використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України у вигляді так званої «репараційної позики». Причиною свого небажання Вашингтон назвав ризики для стабільності фінансових ринків. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє видання, американські посадовці повідомили своїх європейських колег, що наразі вони не приєднаються до цієї ініціативи під час розмов на полях засідання International Monetary Fund у Вашингтоні.

Зазначаєтьься, що цей крок є ударом по ЄС, який намагався залучити решту країн G7 до свого плану: використати заморожені активи центральних банків як забезпечення для залучення кредитів на суму до 140 млрд для України. European Commission, виконавчий орган блоку, готує детальний проект механізму, але не оприлюднить його до того, як лідери ЄС дадуть схвалення — можливо, на саміті у Брюсселі пізніше цього тижня.

Одне з джерел агентства зазначило, що США як причину свого небажання назвали ризики для стабільності ринку. Інше – повідомило, що наразі США просто не взяли на себе жодних зобов'язань.

Відмова США збігається із поновленою спробою Білого дому зупинити бойові дії в Україні, пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні минулого тижня та оголосив про плани зустрітися з Путіним у Будапешті найближчим часом.

Європейські посадовці висловили розчарування через відхід США від плану саме тоді, коли вони вже рухаються вперед, адже адміністрація Трампа раніше закликала ЄС ширше використовувати російські фонди. Хоча обсяг активів, які утримуються у США, є незначним, підтримка США плану ЄС стала б позитивним сигналом для інших країн.

Серед країн G7 Великобританія та Канада підтримують європейську ініціативу, тоді як Японія, як вважається, займає більш обережну позицію, на боці США.

Як відомо, 1 жовтня лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки.

Єврокомісія пояснила механізм репараційної позики Україні.

Також повідомлялося, що деякі члени ЄС не підтримують ідею з репараційним кредитом для України.

«Судово-юридична газета» писала, що механізм «репараційного кредиту» передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть в користування Україні, а де-юре право вимоги (наприклад, у формі безвідсоткових цінних паперів) залишиться у центробанку РФ — повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

США ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати просять дозволити їм задавати питання і отримувати відповіді від посадовців на пленарному засіданні — зміни до регламенту

До Ради внесли законопроект, яким пропонується окремо передбачити у регламенті право народних депутатів на пленарному засіданні задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі, крім Президента, та отримувати на них відповіді.

НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України