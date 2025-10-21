Практика судов
  1. В Украине

В Киеве задержали бывшего патрульного, который за $10 тысяч обещал «бронь» через трудоустройство в военный институт

15:24, 21 октября 2025
Бывший полицейский уверял знакомого, что за деньги сможет устроить его в военный институт и обеспечить «бронь».
В Киеве сообщили о подозрении 31-летнему бывшему патрульному полицейскому, который за 10 тысяч долларов обещал трудоустроить киевлянина в военный институт ради получения брони. Об этом сообщает городская прокуратура.

Установлено, что подозреваемый предлагал знакомому за деньги устроить его на работу в один из военных институтов и утверждал, что там его «забронируют».

Свою «помощь» мужчина оценил в 10 тысяч долларов, объясняя, что как бывший правоохранитель имеет нужные связи.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения всей суммы денег.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять функции государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

