Суспільне отказало Оле Поляковой — нацотбор на Евровидение-2026 уже начался, правила менять не будут

14:40, 21 октября 2025
Правила отбора утверждены еще до начала конкурса и не могут быть пересмотрены, несмотря на обращение певицы.
Суспільне отказало Оле Поляковой — нацотбор на Евровидение-2026 уже начался, правила менять не будут
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», певица Оля Полякова объявила о намерении принять участие в Национальном отборе на «Евровидение-2026», однако заявила, что действующие правила конкурса ограничивают ее право на участие. Артистка обратилась к Суспільному с официальным письмом, в котором требует их пересмотреть.

В ответ «Суспільне» заявило, что правила уже утверждены и не могут быть изменены после начала отбора, который стартовал 3 сентября 2025 года.

«Национальный отбор начат, и его правила разработаны с учетом многолетнего опыта. Их цель — обеспечить честный и прозрачный процесс и достойное представление Украины на международном конкурсе», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что участие в отборе является добровольным и осуществляется на равных условиях для всех желающих. В отличие от некоторых стран, где представителя на «Евровидение» определяет телеканал внутренне, в Украине отбор проводится публично — чтобы каждый гражданин мог повлиять на результат.

«Мы стремимся к тому, чтобы представителя Украины могли выбрать все, а не только узкий круг людей», — подчеркнули в «Суспільном».

В заявлении также отмечено, что «Суспільне» не допустит к участию артистов, которые после 2014 года выступали на территории РФ, в Крыму или на других оккупированных территориях Украины, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

«Дата начала войны неизменна — ее невозможно «перенести» с учетом личных историй или заслуг. Обязанность Общественного — действовать в интересах общества и сохранять доверие к прозрачным правилам», — подчеркнули в компании.

Евровидение шоу-бизнес

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
