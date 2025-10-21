Практика судов
В проекте бюджета-2026 есть риски нехватки средств для обеспечения минимально необходимых потребностей — глава Счетной палаты Пищанская

19:07, 21 октября 2025
Глава Счетной палаты Ольга Пищанская заявила, что риски ненадлежащего исполнения бюджета в 2026 году остаются высокими.
В проекте бюджета-2026 есть риски нехватки средств для обеспечения минимально необходимых потребностей — глава Счетной палаты Пищанская
Фото: rp.gov.ua
Глава Счетной палаты Ольга Пищанская заявила, что проект государственного бюджета на 2026 год сформирован на основе сдержанных макроэкономических прогнозов, которые Правительство утвердило по пессимистическому сценарию. В то же время даже при таких условиях существуют риски его невыполнения. Об этом она сказала во время представления в Верховной Раде Заключений по результатам экспертизы Проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

«Риски ненадлежащего исполнения бюджета в 2026 году остаются высокими. Прежде всего из-за уязвимости энергетического сектора и значительной зависимости Украины от помощи международных партнеров. Ключевым приоритетом останется обороноспособность и безопасность государства. При этом есть риски недостаточности средств для обеспечения минимально необходимых потребностей», — подчеркнула глава Счетной палаты во время выступления в сессионном зале.

По выводам Счетной палаты, международная помощь останется одним из главных источников финансирования государственных нужд — 39,8% всех поступлений. В то же время их получение зависит от неизменности политики партнеров и темпов внедрения внутренних реформ.

Глава Счетной палаты также обратила внимание народных депутатов на рост долговой нагрузки: общий объем государственного долга в 2026 году достигнет более 106% ВВП, а расходы на его погашение и обслуживание — 1,2 трлн гривен.

Ольга Пищанская подчеркнула важность своевременного и полного выполнения рекомендаций Счетной палаты, ведь аудиты институции помогают выявлять системные риски в государственном управлении и находить дополнительные источники для наполнения бюджета.

«Ради устойчивости экономики мы настаиваем на своевременном выполнении наших рекомендаций. В частности, реализация выводов аудитов в сферах игорного бизнеса, деятельности АРМА и Бюро экономической безопасности будет способствовать более эффективному управлению государственными активами и наполнению бюджета», — сказала глава Счетной палаты.

Также она отметила важность выполнения рекомендаций по результатам аудитов относительно реализации проектов по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и разминированию земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества.

Добавим, Бюджетный комитет в своем заключении на проект бюджета-2026 отметил, что им допускается возможность управления государственными расходами «в ручном режиме», без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств.

Кроме того, Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны.

 

