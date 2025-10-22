В Минсоцполитики объяснили, что ждет украинцев в ЕС после завершения временной защиты

Заместитель министра соцполитики Илона Гавронская сообщила, что после завершения временной защиты в ЕС украинцы смогут либо оформить другие виды вида на жительство, либо вернуться в Украину.

Заместитель министра соцполитики Илона Гавронская подчеркнула, что решение о прекращении временной защиты для украинцев в ЕС, которое действует до 4 марта 2027 года, должно быть принято с учетом ситуации с безопасностью в Украине.

"С начала полномасштабного вторжения ЕС продемонстрировал настоящую солидарность, введя этот механизм. Сейчас мы постоянно в связи с европейскими партнерами, чтобы наши граждане были готовы к возможным изменениям условий пребывания", - отметила она.

По ее словам, есть несколько возможных сценариев для украинцев после завершения временной защиты: переход на другие виды вида на жительство, добровольный возврат в Украину, а также применение механизмов международной защиты, предусмотренных Женевской конвенцией.

"Ключевое – обеспечить человечный, индивидуальный подход к каждой категории граждан. Например, в ЕС уже рекомендовали продолжить действие временной защиты для семей с детьми до завершения учебного года", – добавила Гавронская.

Она отметила, что согласно исследованиям, сейчас 64% находящихся под временной защитой украинцев выражают желание вернуться домой.

В этом контексте Минсоцполитики совместно с европейскими партнерами, в частности со Специальным представительством Евросоюза по украинцам Ильвой Йоганссон, координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был организованным и безопасным.

