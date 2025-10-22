Практика судів
У Мінсоцполітики пояснили, що чекає українців у ЄС після завершення тимчасового захисту

11:29, 22 жовтня 2025
Заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська повідомила, що після завершення тимчасового захисту в ЄС українці зможуть або оформити інші види дозволів на проживання, або повернутися в Україну.
Заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська наголосила, що рішення про припинення тимчасового захисту для українців у ЄС, який діє до 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням ситуації з безпекою в Україні.

"Від початку повномасштабного вторгнення ЄС продемонстрував справжню солідарність, запровадивши цей механізм. Наразі ми постійно на зв’язку з європейськими партнерами, аби наші громадяни були готові до можливих змін умов перебування", - зазначила Гавронська. 

За її словами, є кілька можливих сценаріїв для українців після завершення тимчасового захисту: перехід на інші види дозволів на проживання, добровільне повернення в Україну, а також застосування механізмів міжнародного захисту, передбачених Женевською конвенцією.

"Ключове - забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року", - додала Гавронська.

Вона зазначила, що згідно досліджень, нині 64% українців, які перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися додому.

У цьому контексті Мінсоцполітики спільно з європейськими партнерами, зокрема зі Спеціальною представницею Євросоюзу з питань українців Ільвою Йоганссон, координує подальші кроки, щоб цей процес був організованим і безпечним.

