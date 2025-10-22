В Запорожье будут судить бывших полицейских за вымогательство взяток у водителей — чтобы скрыть СЗЧ, они требовали 20 тысяч гривен.

Бывшие правоохранители вымогали деньги у водителей за «прощение» нарушений, а у военнослужащего — 20 тысяч гривен за сокрытие самовольного оставления части.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье будут судить двух бывших правоохранителей, которые вымогали деньги у водителей за сокрытие нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, экс-правоохранители устроили прибыльный «бизнес» во время своих дежурств на дорогах Запорожского района. Вместо того чтобы привлекать нарушителей к ответственности, они предлагали им откупиться.

Взяточники имели четкие «тарифы» за каждый вид нарушений. Например, за вождение в нетрезвом состоянии они брали 10 тысяч гривен.

Однако самый крупный задокументированный «куш» злоумышленники сорвали с военнослужащего, указывает ГБР.

Остановив его автомобиль, они установили, что мужчина самовольно покинул воинскую часть и находится в розыске. Вместо того чтобы сообщить об этом соответствующим органам, правоохранители взяли у него 20 тысяч гривен — за сокрытие этого факта.

В настоящее время оба фигуранта уволены из правоохранительных органов. Они обвиняются во вымогательстве и получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.