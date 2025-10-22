У Запоріжжі судитимуть експоліцейських за вимагання хабарів із водіїв — щоб приховати СЗЧ, вимагали 20 тисяч гривень

Колишні правоохоронці вимагали гроші від водіїв за «прощення» порушень, а від військовослужбовця — 20 тисяч гривень за приховування самовільного залишення частини.

У Запоріжжі судитимуть двох колишніх правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв за приховування порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, експравоохоронці влаштували прибутковий «бізнес» під час своїх чергувань на дорогах Запорізького району. Замість притягнення порушників до відповідальності, вони пропонували їм відкупитися.

Хабарники мали чіткі «такси» за кожний вид порушень. Наприклад, за водіння напідпитку вони брали 10 тисяч гривень.

Проте найбільший задокументований «куш» зловмисники зірвали з військовослужбовця, вказує ДБР.

Зупинивши його авто, вони встановили, що чоловік самовільно залишив військову частину і перебуває в розшуку. Замість того щоб повідомити відповідні органи про втікача, правоохоронці взяли у нього 20 тисяч гривень – за приховування цього факту.

Наразі обидва фігуранти звільнені з правоохоронних органів. Вони обвинувачуються у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 КК України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

