Требовал 7000 долларов за перевод в другую воинскую часть — разоблачили майора ВСУ

13:17, 22 октября 2025
Подозреваемый также вымогал у военнослужащего взятку за «содействие» в подготовке необходимых документов и влияние на лиц, принимающих решения о начислении средств для выплаты единовременного денежного обеспечения в размере 1 млн грн.
Фото: gp.gov.ua
Правоохранители сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы — главному бухгалтеру одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, майору. Об этом информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Отмечается, что в сентябре 2025 года подозреваемый потребовал от военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 7000 долларов США за влияние на руководство других подразделений и содействие в переводе в другую воинскую часть.

«Кроме того, подозреваемый вымогал неправомерную выгоду за “содействие” в подготовке необходимых документов и влияние на лиц, уполномоченных принимать решения о начислении средств для выплаты единовременного денежного обеспечения в размере 1 млн грн, которое принадлежало военнослужащему. Подозреваемый ожидал получить часть этой суммы в качестве взятки», — заявили в прокуратуре.

Военнослужащий, у которого требовали неправомерную выгоду, обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

В октябре 2025 года подозреваемый получил от заявителя 292 тысячи гривен (эквивалент 7000 долларов США) в Днепропетровской области. Фигурант задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

