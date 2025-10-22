Вимагав 7000 доларів за переведення до іншої військової частини — викрили майора ЗСУ

Підозрюваний також вимагав у військовослужбовця хабар за «сприяння» у підготовці необхідних документів та вплив на осіб щодо нарахування коштів для виплати одноразового грошового забезпечення у розмірі 1 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби – головному бухгалтеру однієї з військових частин Збройних Сил України, майору. Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що у вересні 2025 року підозрюваний висунув вимогу до військовослужбовця надати неправомірну вигоду у сумі 7000 доларів США за вплив на керівництво інших підрозділів та сприяння у переведенні до іншої військової частини.

«Крім цього, підозрюваний вимагав неправомірну вигоду за «сприяння» у підготовці необхідних документів та вплив на осіб, уповноважених приймати рішення про нарахування коштів для виплати одноразового грошового забезпечення у розмірі 1 млн грн, яке належало військовослужбовцю. Підозрюваний очікував отримати частину цієї суми як хабар», - заявили у прокуратурі.

Військовослужбовець, у якого вимагали неправомірну вигоду, звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин.

У жовтні 2025 року підозрюваний отримав від заявника 292 тисячі гривень (еквівалент 7000 доларів США) у Дніпропетровській області. Фігуранта затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

