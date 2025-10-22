Даниил Гетманцев опроверг продление льгот на импорт электромобилей в 2026 году

Политик заявил, что это изменение противоречит законодательству и не будет принято во втором чтении.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что льготы на ввоз электромобилей не будут продлены на 2026 год, несмотря на распространенную информацию в медиа и соцсетях.

«Хотел бы, чтобы телеграм-каналы и СМИ не делали преждевременных анонсов и проверяли информацию. Нет, льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, лоббисты, связанные с импортерами электромобилей, добились внесения правки в проект бюджета ко второму чтению, которая фактически лишает государство около 30 миллиардов гривен доходов, предназначенных для армии.

«Эта “сладкая темочка”, которая долго гуляла кулуарами парламента, у них не пройдет», — отметил нардеп.

Гетманцев указал, что с юридической точки зрения правка не имеет шансов быть утвержденной во втором чтении, поскольку она внесена через бюджет, что противоречит двум действующим законам.

«Итак, нет, льгота на 2026 год не продлена и продлена не будет. Не спешите с выводами», — подытожил Гетманцев.

Отметим, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

Во время голосования депутаты поддержали поручение правительству продлить льготы на электромобили еще на один год — до 2027 года. Во втором чтении бюджет будут рассматривать уже в ноябре.

