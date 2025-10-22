Практика судов
  1. В Украине

Даниил Гетманцев опроверг продление льгот на импорт электромобилей в 2026 году

13:46, 22 октября 2025
Политик заявил, что это изменение противоречит законодательству и не будет принято во втором чтении.
Даниил Гетманцев опроверг продление льгот на импорт электромобилей в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что льготы на ввоз электромобилей не будут продлены на 2026 год, несмотря на распространенную информацию в медиа и соцсетях.

«Хотел бы, чтобы телеграм-каналы и СМИ не делали преждевременных анонсов и проверяли информацию. Нет, льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, лоббисты, связанные с импортерами электромобилей, добились внесения правки в проект бюджета ко второму чтению, которая фактически лишает государство около 30 миллиардов гривен доходов, предназначенных для армии.

«Эта “сладкая темочка”, которая долго гуляла кулуарами парламента, у них не пройдет», — отметил нардеп.

Гетманцев указал, что с юридической точки зрения правка не имеет шансов быть утвержденной во втором чтении, поскольку она внесена через бюджет, что противоречит двум действующим законам.

«Итак, нет, льгота на 2026 год не продлена и продлена не будет. Не спешите с выводами», — подытожил Гетманцев.

Отметим, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

Во время голосования депутаты поддержали поручение правительству продлить льготы на электромобили еще на один год — до 2027 года. Во втором чтении бюджет будут рассматривать уже в ноябре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Даниил Гетманцев автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.

Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

Из закона о соцзащите военных исключат норму о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной службы.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн – Верховная Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП, которые позволят Военному омбудсману составлять административные протоколы.

Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси