Данило Гетманцев заперечив продовження пільг на імпорт електрокарів у 2026 році

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільги на ввезення електромобілів не будуть продовжені на 2026 рік, попри поширену інформацію в медіа та соцмережах.
«Хотів би, аби телеграм-канали та ЗМІ не робили передчасних анонсів і перевіряли інформацію. Ні, пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік», — наголосив Гетманцев.
За його словами, лобісти, пов’язані з імпортерами електрокарів, домоглися внесення правки в проєкт бюджету до першого читання, яка фактично позбавляє державу близько 30 мільярдів гривень доходів на армію.
«Ця “солодка тємочка”, яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде», — зазначив нардеп.
Гетманцев вказав, що законодавчо правка не має шансів бути ухваленою у другому читанні, оскільки її внесено через бюджет, що суперечить двом чинним законам.
«Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками», — підсумував Гетманцев.
Зауважимо, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.
Під час голосування депутати підтримали доручити уряду продовжити пільги на електрокари ще на 1 рік (до 2027 року). У другому читанні бюджет будуть розглядати вже у листопаді.
