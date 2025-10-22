Практика судів
Данило Гетманцев заперечив продовження пільг на імпорт електрокарів у 2026 році

13:46, 22 жовтня 2025
Політик заявив, що ця зміна суперечить законодавству і не буде ухвалена у другому читанні.
Данило Гетманцев заперечив продовження пільг на імпорт електрокарів у 2026 році
Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільги на ввезення електромобілів не будуть продовжені на 2026 рік, попри поширену інформацію в медіа та соцмережах.

«Хотів би, аби телеграм-канали та ЗМІ не робили передчасних анонсів і перевіряли інформацію. Ні, пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік», — наголосив Гетманцев.

За його словами, лобісти, пов’язані з імпортерами електрокарів, домоглися внесення правки в проєкт бюджету до першого читання, яка фактично позбавляє державу близько 30 мільярдів гривень доходів на армію.

«Ця “солодка тємочка”, яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде», — зазначив нардеп.

Гетманцев вказав, що законодавчо правка не має шансів бути ухваленою у другому читанні, оскільки її внесено через бюджет, що суперечить двом чинним законам.

«Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками», — підсумував Гетманцев.

Зауважимо, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14000 про Державний бюджет на 2026 рік. 

Під час голосування депутати підтримали доручити уряду продовжити пільги на електрокари ще на 1 рік (до 2027 року). У другому читанні бюджет будуть розглядати вже у листопаді.

