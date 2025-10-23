Имеет ли право ФЛП второй группы работать, если услуги оплачивает юридическое лицо — разъяснение

ФЛП может оставаться во второй группе, если заказчиком является физическое лицо, а оплату за него производит юридическое — при соблюдении требований Налогового кодекса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило, в каких случаях физическое лицо-предприниматель второй группы имеет право оказывать услуги, если оплату осуществляет юридическое лицо.

Упрощенная система налогообложения позволяет предпринимателям заменить несколько налогов одним — единым налогом, упростив учет и отчетность. Ко второй группе относятся ФЛП, которые предоставляют услуги населению или другим плательщикам единого налога, занимаются производством и продажей товаров либо работают в сфере ресторанного бизнеса. Их годовой доход не должен превышать установленный законом лимит, а количество работников — десяти человек.

В то же время закон четко определяет ограничения. ФЛП второй группы не может работать с юридическими лицами или предпринимателями, находящимися на общей системе налогообложения. В таком случае предприниматель обязан перейти на третью группу единого налога.

Однако если заказчиком услуги является физическое лицо, а оплата поступает от юридического лица (например, благотворительного фонда или общественной организации, которая не является плательщиком единого налога), ФЛП может оставаться во второй группе — при условии соблюдения всех требований Налогового кодекса.

Итак, главное правило: решающим является статус заказчика услуги, а не того, кто фактически осуществляет оплату.